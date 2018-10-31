Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, görüntüleri güvenlik kamerasına da yansıyan Mesut Turan, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sosyal medyada şüphelinin serbest bırakılmasına büyük tepki gösterilirken, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılıp gözaltına alınan Mesut Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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bu mahallede kimse görmüyormu ?bu kızın ailesi yokmu?böyle bir rezalet olmaz.
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