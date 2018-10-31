  • Yaşam
  • 31.10.2018 14:00
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 19:36

'da küçük kızı taciz eden sapığın kim olduğu ortaya çıktı

’un Ortahisar ilçesinde küçük yaşta kız çocuğu taciz ettiği için tutuklanan sapığın Trabzon Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olaydan sonra sapık hakkında soruşturma başlatıldı ve iş akdi fesih edildi. Öte yandan sapığın fotoğrafını paylaşan kullanıcıları da 'İdam istiyoruz' paylaşımlarında bulundu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, görüntüleri güvenlik kamerasına da yansıyan Mesut Turan, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sosyal medyada şüphelinin serbest bırakılmasına büyük tepki gösterilirken, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılıp gözaltına alınan Mesut Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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yasin. yasin.

bu mahallede kimse görmüyormu ?bu kızın ailesi yokmu?böyle bir rezalet olmaz.

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evet1
hayır0
cevapla 31.10.2018 16:26
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