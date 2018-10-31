  • Yaşam
  • 31.10.2018 15:14
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 15:44

Norveçli fenomeni su'nda

Ünlü Norveçli fenomeni , su'na rotasını çevirdi. İstanbul Metro'sunundaki gözlemlerini Youtube kanalında, izleyicileri ile paylaşan Harald Baldr'ın sözler çok konuşulacak.

70'ten fazla ülkeyi gezen Norveçli YouTube fenomeni Harald Baldr, İstanbul Metrosu izlenimlerini bir video ile paylaştı. Paris'te yaşayan Norveçli YouTube fenomeni Harald Baldr rotasını İstanbul'a çevirdi.

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