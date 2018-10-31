70'ten fazla ülkeyi gezen Norveçli YouTube fenomeni Harald Baldr, İstanbul Metrosu izlenimlerini bir video ile paylaştı. Paris'te yaşayan Norveçli YouTube fenomeni Harald Baldr rotasını İstanbul'a çevirdi.
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70'ten fazla ülkeyi gezen Norveçli YouTube fenomeni Harald Baldr, İstanbul Metrosu izlenimlerini bir video ile paylaştı. Paris'te yaşayan Norveçli YouTube fenomeni Harald Baldr rotasını İstanbul'a çevirdi.
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