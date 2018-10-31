Tarihi cami!

Bursa'nın İznik İlçesi'ndeki tarihi Ayasofya Orhan Camii'nde restorasyon skandalı yaşandı. Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı Ayasofya Kilisesi, 1331'de Orhan Gazi'nin İznik'i fethiyle cami olarak kullanılmaya başlandı. 1700 yıllık yapı, restorasyon kapsamına alındı. Çalışmalar sırasında 1700 yıllık eserin girişine cam kapı, pencerelere de buzlu cam takıldı. Restorasyon skandalı tepki topladı. İznik Müzesi'nin eski müdürü Taylan Sevil, "Burada resmen tarihi bir rezillik yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.
1700 yıllık tarihi esere cam kapı ve buzlu cam takılması tepki çekti.
1700 yıllık tarihi esere cam kapı ve buzlu cam takılması tepki çekti.
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