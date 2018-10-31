Ölüme açık kapı!

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 8 yaşındaki Kadir Açık, önceki gün çocuk parkında arkadaşlarıyla saklambaç oynamaya başladı. Küçük çocuk, parkta kapısı açık bırakılan trafoya saklanınca tam bir facia yaşandı. Trafodaki elektrik akımına kapılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin Açık, "Bu trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Çocuk buraya dokunuyor. Olduğu yere yığılıyor. Buranın bir sorumlusu yok. Bunun hesabını verecekler" diye ağladı.

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