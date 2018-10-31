Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK 978" sefer sayılı uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli yurt dışı seferi gerçekleştirmek üzere Kıbrıs'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda ilk yurt dışı seyahati saat 17.40'da KKTC'deki Ercan Uluslararası Havalimanı'na Boeing - 737 tipi uçakla yapıldı.

Bu arada, Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ilk tarifeli seferini gerçekleştiren uçaktan inen ilk beş yolcunun Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nce ücretsiz taşındığı da öğrenildi.