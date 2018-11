Hadi 31 Ekim ipucu sorusu belli oldu. Bu öğlen yapılacak yarışmada hadi ipucu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler hakkında. 12.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak olan Hadi'nin yayınladığı ipucu sorusunun yanıtı nedir? Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in lakabı nedir? İşte 30 Ekim 12.30 Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (31 EKİM 12.30)

Soru: Ara Güler'in lakabı nedir?

Cevap: Ara Güler'in çeşitli lakapları bulunmakla beraber, en çok bilinen üç lakabı şu şekildedir.

Master of Leica (Leica Ustası)

İstanbul Fotoğrafçısı

İstanbul'un gözü

Fakat en çok bilinen lakabı 'İstanbul'un gözü'dür.

ARA GÜLER KİMDİR?

Fotoğraf sanatının Türkiye'den dünyaya açılan ismi Ara Güler, lakabıyla İstanbul'un Gözü, 16 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul'un Tiyatro Kurslarına devam etti; çünkü yönetmen veya oyun yazarı olmak istiyordu.

1950'de Yeni İstanbul Gazetesi'nde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam etti.

1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto-muhabirliği görevlerini üstlendi. 1954'de Hayat Dergisi'nde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı.

1953'de Henri Cartier Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajansı'na katıldı ve İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antalojisi" onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl ASMP'ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi.

1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" ünvanını kazandı. İsviçre'de çıkan Camera dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı. 1964'de Mariana Noris'in ABD'de basılan "Young Turkey" adlı yapıtında fotoğrafları kullanıldı.1967'de Japonya'da çıkan "Photography of the World" antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi fotoğrafı yayınlandı. 1967'de Kanada'da açılan "İnsanların Dünyasına Bakışlar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Fotoğrafğın On Ustası" adlı sergide; aynı yıl Almanya'da, Köln'de Fotokina Fuarı'nda yapıtları sergilendi.1970'de "Türkei" adında fotoğraf albümü Almanya'da yayımlandı. Sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları ABD'de Time-Life, Horizon ve Nesweek kitap bölümlerince ve İsviçre'de Skira Yayınevi tarafından kullanıldı.1971'de Lord Kinross'un "Hagia-Sophia" (Ayasofya) kitabının fotoğraflarını çekti.