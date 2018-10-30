  • Yaşam
  • 30.10.2018 19:22
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 19:22

Tuvalette düştü, gözünden giren fırça sapı beynine saplandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan H.T., evinin tuvaletinde baygınlık geçirip düştü. Yerdeki tuvalet fırçasının plastik sapı H.T.'nin sağ gözünden girip beynine saplandı. Fırça sapı, doktorların 4 saat süren operasyonuyla çıkarıldı.



Olay, geçen 20 Ekim'de Biga ilçesinde meydana geldi. Evinde tuvalete giren H.T. adlı erkek, baygınlık geçirerek tuvalet fırçasının üzerine düştü. Fırçanın sapı, H.T.'nin sağ gözünden girip, beynine saplandı. H.T., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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