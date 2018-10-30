Hadi ipucu sorusu, Hadi'nin resmi İnstagram hesabı üzerinden paylaşıldı. 30 bin TL ödülü ve müzik gecesi ile takipçilerinin karşısına çıkacak olan canlı bilgi yarışması Hadi'nin ipucu sorusunda Buray'ın son çıkardığı albümünün adı yer aldı. Peki, Hadi ipucu sorusunun cevabı nedir? Buray'ın son albümünün adı nedir? İşte 30 Ekim Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (30 EKİM 20.30)

Soru: Buray'ın son albümünün adı nedir?

Cevap: KEHANET

BURAY KİMDİR?

Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde tamamlayan Buray Hoşsöz, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik bölümününden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesi'nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıdı.

Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atan Buray, başta Ferhat Göçer'in "Unutmuş Çoktan" şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi.

Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etti. Solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü.

2004 yılında "United Boyband" grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace'da konser veren Buray, 2008 yılında "Yanayım" adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı.

Kıbrıs'ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC'deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi. "1 Şişe Aşk" albümünün çıkış şarkısı "İstersen" oldu.

Sözleri Gözde Ançel'e, bestesi Buray ve Gözde Ançel ikilisine ait olan "İstersen" şarkısının düzenlemesi de Buray'ın imzasını taşımaktadır. Akustik ritimleri ve Buray'ın kendine özgü vokaliyle seslendirdiği "İstersen" radyolar ve dijital platformlarda yerini aldı.[4] Şarkı, Türkiye resmî listesi'nde 1 numaraya yükselmeyi başardı.

Albümün ikinci klibi "Sen Sevda Mısın" şarkısına çekildi.

Şarkı, Türkiye resmi listesi'nde 1 numara olma başarısı gösterdi. "Sen Sevda Mısın"'ın ardından üçüncü klip olarak "Kimsenin Suçu Yok" şarkısı yayımlandı.