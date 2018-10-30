  • Yaşam
  • 30.10.2018 19:30
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 19:30

... Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

... 'ta şehirlerarası yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 17 kişinin yaralandığı kaydedildi

Yolcu otobüsü TIRa çarptı: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Alaplı Karayolu Gülüç mevkisinde, sürücülerini henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden TIR çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün ön tarafında sıkışanların olduğu , 14'ü yolcu, 3'ü otobüs personeli 17 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İtfaiye Müdürü Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarptığını belirterek, "Ekipler kısa zamanda olay yerine geldi. 14'ü yolcu, 3'ü otobüs personeli 17 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

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