Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in 26. Bölümü yayınlandı. Nefes can çekişiyor. Vedat demir parmaklıklar ardında duvarlara, Tahir Karadeniz'e Nefes diye ağlıyor. Nefes Tahir'in yakarışlarını duyup sevdiğine tekrar yol olacak mı? Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz’in heyecan dolu 26. bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.
Sen Anlat Karadeniz'in 26. bölümü yayınlandı. Her hafta seyircileri ekrana kilitleyen Atv'nin rakipsiz dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 25. son bölümünü tek parça olarak takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
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