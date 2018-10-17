  • Yaşam
  • 17.10.2018 00:37
  • Son Güncelleme: 18.10.2018 - 00:37

Sen Anlat ’in 26. bölümü yayınlandı | Sen Anlat Karadeniz

Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat ’in 26. Bölümü yayınlandı. Nefes can çekişiyor. Vedat demir parmaklıklar ardında duvarlara, Tahir Karadeniz'e Nefes diye ağlıyor. 'in yakarışlarını duyup sevdiğine tekrar yol olacak mı? Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz’in heyecan dolu 26. bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz.


Sen Anlat Karadeniz'in 26. bölümü yayınlandı. Her hafta seyircileri ekrana kilitleyen Atv'nin rakipsiz dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 25. son bölümünü tek parça olarak takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar