

Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Çarşamba akşamları saat 20.00'de televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan Sen Anlat Karadeniz 27. bölümüyle de izleyenleri ekrana kilitleyecek. Peki 27. bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...





SEN ANLAT KARADENİZ 27. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI? SEN ANLAT KARADENİZ 27. BÖLÜM



Nefes'in en zorlu sınavı!

Vedat'ın kurşunu Tahir'in merhametsizliğinin bedeli olurken, Nefes can çekişiyor. Vedat demir parmaklıklar ardında duvarlara, Tahir Karadeniz'e Nefes diye ağlıyor. Nefes Tahir'in yakarışlarını duyup sevdiğine tekrar yol olacak mı? Bunca işkenceye rağmen hayata tutunmayı asla bırakmamış olan Nefes, bugüne kadar hep başkalarına nefes oldu. Şimdi kim ona nefes olacak, kim can verecek? Nefes yaşam savaşı verirken Yiğit annesinin zor durumda olduğunu hissetti. Anne ve oğlu birbirine bağlayan kuvvetli bağ Nefes'in hayatta kalmasını sağlarken, Yiğit için de aynı şey geçerli olacak mı? Ay Işığında Uluyan Kurt, Mavi Tüylü Geyik olmadan hayatta kalmayı başarabilecek mi?