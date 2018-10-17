  • Yaşam
  • 17.10.2018 14:08
  • Son Güncelleme: 17.10.2018 - 14:08

'da bugün şok gelişme! () Kayıp 'in erkek sevgilisi olduğu ortaya çıktı!

da şok gelişme yaşandı. 53 gündür haber alınamayan temizlik görevlisi 'in erkek sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Aydın’ın Efeler ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Murat Tekin, en son günü evine 2 bin lira bırakıp gitti. Eşi Murat Tekinden haber alamayınca 'ya başvurdu. Hesap hareketleri bile incelenen Murat Tekin için : ''Evi terk edip gidecek bir adam değil, bir işe karıştırıldı'' ifadelerini kullanırken, bugün Müge Anlı canlı yayında eşinin birkaç arkadaşından duyduğu şok eden sözleri anlattı. Murat Tekin'in eşi Sakine Tekin: ''Murat'ın farklı cinsel eğilimleri varmış'' sözleriyle Müge Anlı ve izleyiciyi şok etti. Bu açıklama üzerine Murat Tekin'in erkek sevgilisi ortaya çıktı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Müge Anlı canlı yayında yaşananlar...

Müge Anlı canlı yayında bugün herkesi hayrete düşüren bir gelişme yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik personellerinden Murat Tekin'den 22 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu. Atatürk Kent Meydanı çevresinde temizlik işçisi olarak çalışan ve bundan 53 gün önce evine yemek yemeye gidiyorum diyerek iş yerinden ayrılan ancak o gün bugündür kendisinden haber alınmayan Murat Tekin hakkında şok edenler gerçekler ortaya çıktı. Eşi Murat Tekin'in kayboluşundan bugüne kadar olan süreci sunucu Anlı ve ekibine tek tek anlatan Sakine Tekin, eşinin evini terk edip gidecek birisi olmadığını ve bazı kirli oyunların içine çekilmiş olabileceğini söylemişti. ancak 17 Ekim Müge Anlı canlı yayında söylediklerine kendi bile inanamadı. Sakine Tekin, arkadaşlarından kocası Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğunu öğrendiğini belirtti. Murat ekin'in sosyal medya hesabından da Engin Elekçi adlı bir kişiyle konuşmalarını bulduğunu anlattı. Bu bilgiler üzerine Murat Tekin'in erkek sevgilisi Engin Elekçi Müge Anlı canlı yayına katılarak her şeyi anlattı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar