Müge Anlı canlı yayında bugün herkesi hayrete düşüren bir gelişme yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi temizlik personellerinden Murat Tekin'den 22 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu. Atatürk Kent Meydanı çevresinde temizlik işçisi olarak çalışan ve bundan 53 gün önce evine yemek yemeye gidiyorum diyerek iş yerinden ayrılan ancak o gün bugündür kendisinden haber alınmayan Murat Tekin hakkında şok edenler gerçekler ortaya çıktı. Eşi Murat Tekin'in kayboluşundan bugüne kadar olan süreci sunucu Anlı ve ekibine tek tek anlatan Sakine Tekin, eşinin evini terk edip gidecek birisi olmadığını ve bazı kirli oyunların içine çekilmiş olabileceğini söylemişti. ancak 17 Ekim Müge Anlı canlı yayında söylediklerine kendi bile inanamadı. Sakine Tekin, arkadaşlarından kocası Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğunu öğrendiğini belirtti. Murat ekin'in sosyal medya hesabından da Engin Elekçi adlı bir kişiyle konuşmalarını bulduğunu anlattı. Bu bilgiler üzerine Murat Tekin'in erkek sevgilisi Engin Elekçi Müge Anlı canlı yayına katılarak her şeyi anlattı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...