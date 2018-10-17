  • Yaşam
  • 17.10.2018 11:06
  • Son Güncelleme: 17.10.2018 - 11:06

6. 2. fragman: 'Züleyha'nın bebeği ölüyor mu?' Bir Zamanlar Çukurova son bölüm

yarın akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı ilk bölüm itibari ile izleyiciye kendisini sevdirmeyi başardı. Muhteşem oyuncu kadrosuyla 1970’li yıllarda, ’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına gelen bir olaydan yola çıkan dizi Bir Zamanlar Çukurova 6. de yarın ? 'ın öldüğünü düşünürken Yılmaz Demir ve Hünkar'dan intikam almaya hazırlanıyor! Züleyha Yılmaz'dan olan bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almak için dua ederken merdivenlerden düşüyor. Bu olay üzerine evde doğumu gerçekleşen Züleyha'nın bebeği ölecek mi? Demir ise Züleyha'dan başka kimsesi olmadığını söyleyerek Züleyha üzerinde manevi maskı kuruyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni bölüm fragmanı, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm ...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm yarın akşam Atv ekranlarında izleyiciye soluksuz anlar yaşatacak. Atv'nin yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Perşembe akşamı yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Züleyha bebeğini kaybedecek mi? Yılmaz Fekeli ile iş birliği yapıp Demir ve Hünkar'ın hakkından mı gelecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova hakkında her şey...Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni bölüm yeni fragman, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle... BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

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