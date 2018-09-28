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  • Yaşam
  • 28.09.2018 -
  • Son Güncelleme: 28.09.2018 - 00:32
  • Gazete

Annesini arayan 'e şok | Annesi ikinci kocasını tercih etti

21 yaşındaki , yıllardır görmediği annesiyle yüzleşti. Kızını istemeyen vicdansız kadının itirafları izleyenleri şoke etti

Metin ol Hande!
atv'nin sevilen programı 'Esra Erol'da' da dün tüyler ürperten bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Hande Metin, 16 yıldır annesini göremiyordu. Son çare olarak programa başvurdu. Tek istediğinin annesini görmek olduğunu belirtti. Genç kız, yıllar sonra stüdyoda annesiyle yüzleşti. İkinci eşini kızına tercih eden anne Hasibe Topçu, hiçbir sebep yokken kızını istemediğini dile getirerek izleyenleri şok etti. Sosyal medya da büyük tepki alan anne Topçu'ya , "Nasıl olabilir de bunları söyleyebilirsin, seni birinin kendine getirmesi lazım" diyerek yaşanan olay karşısında şok olduğunu dile getirdi.




Stüdyodaki kadınlar gözyaşlarına boğulan genç kızı teselli etmeye çalıştı.



İkinci kocasını evladına tercih etti

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