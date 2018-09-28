atv'nin sevilen programı 'Esra Erol'da' da dün tüyler ürperten bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Hande Metin, 16 yıldır annesini göremiyordu. Son çare olarak programa başvurdu. Tek istediğinin annesini görmek olduğunu belirtti. Genç kız, yıllar sonra stüdyoda annesiyle yüzleşti. İkinci eşini kızına tercih eden anne Hasibe Topçu, hiçbir sebep yokken kızını istemediğini dile getirerek izleyenleri şok etti. Sosyal medya da büyük tepki alan anne Topçu'ya Esra Erol, "Nasıl olabilir de bunları söyleyebilirsin, seni birinin kendine getirmesi lazım" diyerek yaşanan olay karşısında şok olduğunu dile getirdi.
Stüdyodaki kadınlar gözyaşlarına boğulan genç kızı teselli etmeye çalıştı.
İkinci kocasını evladına tercih etti
Stüdyodaki kadınlar gözyaşlarına boğulan genç kızı teselli etmeye çalıştı.
İkinci kocasını evladına tercih etti
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