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Eş gazabı!

Megakentte dün bir çift araçta otururken tartıştı. Bir süre sonra koca dışarı çıktı. Kadın ise kapıları kilitleyip gaza bastı. Genç adam asfalta yapıştı

Eş gazabı!
İstanbul'da yaşayan Barış A., dün eşiyle birlikte Sarıyer'e gitti. Aracını sahil kenarına park etti. Araç içinde oturan ikili, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. A., otomobilden indi. Bu sırada ise eşi, otomobilin kapılarını içeriden kilitledi. Durumu fark eden Barış A., otomobilin kapısını açmak için uzun süre direndi. Ancak genç kadın kapıları açmayacağını söyledi.



Bunun üzerine Barış A., cama uzanıp otomobilin hareket etmesini engellemeyi denedi. Daha sonra otomobilin ön yolcu kapısına yöneldi. Ancak aracın hareket etmesi sonucu kendini yerde buldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Barış A., yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

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