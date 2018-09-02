Canım benim!

Organ bağışı, bir kez daha hayat kurtardı. İstanbul'da yaşayan Aydın- Suna Şükür çifti, 13 yaşındaki oğulları Tarık Emre ile tatil yapmak üzere Antalya'ya doğru yola çıktı. Ancak Kurban Bayramı'nın ikinci günü kaza yaptı. Tarık Emre ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Acılı anne baba, Tarık'ın organlarını bağışladı. Tam da bu sıralarda Konya Bozkır'da yaşayan Şahin ailesinin telefonu çaldı. Telefonun ucunda, ailenin 21 yaşındaki kızları Rukiye'nin beklediği kalp vardı...







'HEMEN GELİYORUZ...'

Kızlarına uygun kalp bulunduğunu öğrenen aile "3 saate ordayız" diyerek yola çıktı. Tam 3 araçlık konvoyla Antalya'ya ulaştı. 3.5 saatlik ameliyatın ardından Rukiye'ye nakil edilen kalp, vücuduna uyum sağladı. Baba Şahin, yazılım mühendisliği okuyan kızının iyileşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı. "En güzel hayat hediyesini aldık. Duygularımızı kelimelerle izah etmek çok zor" açıklamasını yaptıi.



Erdoğan ÖZTÜRK



5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

Bir nakil haberi de 4 bin kilometre öteden geldi. Adıyamanlı 58 yaşındaki Sakine Tezerdi, 22 yıl önce İngiltere'ye gitti. Londra'nın Dalston bölgesine yerleşti. Geçtiğimiz gün de Türkiye'ye uçak bileti almaya gitti. Dönüşte bisikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İngiliz doktorlar, Tezerdi'nin Adıyaman'da yaşayan ailesi ile iletişime geçti. Teklif üzerine aile, Tezerdi'nin organlarının bağışlanmasını kabul etti. Yapılan ameliyatla Adıyamanlı Sakine Teyze'nin organları, 5 İngiliz'e hayat verdi.







Sırrıberk ARSLAN



​AFRA'YI YAŞATALIM

İzmir Kemalpaşa'da yaşayan Altun- Recep Arabacı çiftinin kızları Afra Eylül (2) down sendromlu dünyaya geldi. Geçen yıl rahatsızlanan Afra'nın, lösemi hastası olduğu belirlendi. Doktorlar, Afra'nın ilik nakli olması gerektiğini söyledi. Kızlarına aylardır uygun bir donör bulunamadığını söyleyen baba Arabacı, "Lütfen kızım ve tüm ilik nakli bekleyen hastalar için insanlar kan bağışında bulunsun, kimse bir şey kaybetmez" dedi.