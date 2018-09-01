Kim Milyoner Olmak İster yarışması milyonları ekrana kilitmeye devam ediyor. Son olarak yarışmada sorulan " Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir ? " sorusu izleyicide büyük merak uyandırdı... İşte o soru ve cevabı...
Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir?
A) Çakal ve porsuk
B) Timsah ve su aygırı
C) Maymun ve akbaba
D) Yunus ve ahtapot
Cevap: Çakal ve porsuk
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