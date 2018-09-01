Kim Milyoner Olmak İster yarışması milyonları ekrana kilitmeye devam ediyor. Son olarak yarışmada sorulan " Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir ? " sorusu izleyicide büyük merak uyandırdı... İşte o soru ve cevabı...



Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir?

A) Çakal ve porsuk

B) Timsah ve su aygırı

C) Maymun ve akbaba

D) Yunus ve ahtapot

Cevap: Çakal ve porsuk