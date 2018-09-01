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: Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir? 1 Eylül 2018 Kim Olmak İster sorusu

... ATV ekranlarında yayınlanan Kim Olmak İster yarışması izleyiciyi ekranlara kitlemeye devam ediyor. Son olarak sorulan " Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir ? " sorusunu cevabını merak eden vatandaşlar, internette arama yapıyorlar. Peki hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir? İşte cevabı...

İşte çok aranan o sorunun cevabı!

Kim Olmak İster yarışması milyonları ekrana kilitmeye devam ediyor. Son olarak yarışmada sorulan " Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir ? " sorusu izleyicide büyük merak uyandırdı... İşte o soru ve cevabı...

Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir?

A) Çakal ve porsuk

B) Timsah ve su aygırı

C) Maymun ve akbaba

D) Yunus ve ahtapot

Cevap: Çakal ve porsuk

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 22:17
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