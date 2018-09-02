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Aşka da hatırı var

kahvesi, i önlüyor. çürüklerini engelliyor Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor

Aşka da hatırı var
40 yıl hatırı olan bir fincan Türk kahvesi, cinsel isteksizlik yaşayanların da yüzünü güldürüyor. Kahvenin içerdiği kafein, cinsel isteği artırıyor. Kolon ve kalın bağırsak i ile safra kesesinde taş oluşma riskini azaltan kahvesinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Vücuda enerji verir.
çürüklerini azaltır.
Uykusuzluğa ve mide rahatsızlıklarına neden olur. Bu nedenle aşırı tüketmemek gerekir.
Yağ yakımını hızlandırır. Zayıflatır.
Mutluluk verir.
Sindirimi kolaylaştırır. Mideyi rahatlatıp, ekşimeyi önler.
Kan akışını hızlandırır.
Alzheimer'dan korur.

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