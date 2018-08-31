Kanser hastalığı, salgın gibi yayılıyor. Dünyada her yıl 14 milyon kişi kansere yakalanıyor. Yaşam tarzı, kanser oluşumunu etkiliyor. İdeal kiloyu korumak, egzersiz yapmak ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak kanseri önlüyor. Kaliteli uyku da riski düşürüyor. Onkolog Prof. Dr. Gökhan Demir, "Yemek, uyku ve kanser" arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylüyor.
Yemek yiyip yatma kanseri çağırma
Prof. Dr. Demir, geç yemek yiyenleri uyardı: Uykuda vücut kendini onarıyor. Yemekten sonra uyumak, bu durumu devre dışı bırakıyor. Böylece kanser riski artıyor
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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