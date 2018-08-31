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  1. İpucu: 'Red Kit ve Daltonlar...'

Aklına ilk gelen cevabı ver, kişiliğin hakkında fikir sahibi ol! Hangisi seni en çok korkutuyor?

kullanıcıları arasında oldukça popüler olan bu soru, çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor. Siz de kişiliğiniz hakkında objektif bir bilgiye ihtiyaç duyuyor ya da merak ediyorsanız sorusuna bakmanızı öneririz. Yalnız dikkat etmeniz gereken tek kural: Üzerine hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı vermeniz gerekiyor.

Hangisi seni en çok korkutuyor?

Bu 8 kareden sizi en çok korkutanı kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor. İşte sosyal medya son derece popüler olan testin ilginç sonuçları

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 15:23
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