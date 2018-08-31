Fındık felç bıraktı

Fındık parçaları küçük bir çocuğu felç bıraktı. Vahim olay sekiz ay önce Manisa'da yaşandı. Hatice (32) ve İbrahim Şahin (35) çiftinin oğulları Ömer Yasir (3) fındık yemeye başladı. Ancak fındığın parçaları soluk borusuna kaçtı. Beş dakikadan fazla oksijensiz kalan minik, felç kaldı. Ömer'in bu sırada duran kalbi, Manisa Devlet Hastanesi'nde yeniden çalıştırıldı. Dokuz fındık parçası ise başka bir hastanede çıkarıldı. Ancak sağlık sorunları bununla da kalmadı. Hortumla beslenen Ömer, bu kez midesinden rahatsızlandı. Ameliyata alındı. Taburcu ediltikten sonra da artık yürüyemez, konuşamaz ve ailesini de tanıyamaz hale geldi, kolları kasılı durumda kaldı. Tedavi sürecinde oğluyla ilgilendiği için işten çıkarılan baba Şahin, "Ömer'in fizik tedavi görmesi gerekiyor. Ancak devletin, masraflarını karşıladığı tedavi, oğlumun iyileşmesi için yeterli olmuyor" diyerek yardım çağrısı yaptı.
NE YAPILIR?
Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.
Bir elin başparmağı, göğüs kemiği altına yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.
Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
Bu hareket 5 kez tekrarlanır.
Tıkanıklık açılmadıysa sırtına vurulur.
Bu işlemler 5'er kez tekrarlanır.
NE YAPILIR?
Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.
Bir elin başparmağı, göğüs kemiği altına yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.
Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
Bu hareket 5 kez tekrarlanır.
Tıkanıklık açılmadıysa sırtına vurulur.
Bu işlemler 5'er kez tekrarlanır.
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