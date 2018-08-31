İstanbul'da Ecem Zeliha Postacı (26) adlı sürücü, Sultanbeyli TEM otoyolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektronik Denetim Sistemi (EDS) direğine çarparak taklalar atan aracı, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden polis, yola dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye erleri ise otomobilde sıkışan Postacı ile sevgilisi Kubilay Kayaran'ı (25) dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri, Postacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kayaran'ın ise kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten sağlanabildi. Kaza sırasında aracın bir lastiğinin yerinden çıkarak fırladığı görüldü. Aracın yoldan kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. İki sevgilinin Ankara'da bir özel üniversitede aynı zamanda eğitim gördükleri öğrenildi.
Direk ölüm!
Ecem Postacı ve sevgilisi Kubilay Kayaran, araçla direğe çarparak hayatını kaybetti
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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