Son dakika... ÖSYM YKS tercih sonuçlarını açıkladı... Milyonlarca üniversite adayı genç gözünü ÖSYM'den gelecek bu habere dikmişti. ÖSYM merakla beklenen YKS sonuçlarını 31 Ağustos Cuma gecesi açıkladı. YKS tercih sonucunu merak eden öğrenciler ÖSYM'nin sitesine akın etti. Sonuçları merakla bekleyen üniversite adayı öğrencilerin ve ailelerinin en çok arattığı konuların başında YKS tercih sonuçları sorgulama... YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? Üniversite tercih sonucu sorgulama... gibi konular geldi. Takvim.com.tr olarak sizin için YKS tercih sonucu ve üniversite kayıt takvimi ile ilgili detayları derledik.