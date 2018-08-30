Son dakika... ÖSYM YKS tercih sonuçlarını açıkladı... Milyonlarca üniversite adayı genç gözünü ÖSYM'den gelecek bu habere dikmişti. ÖSYM merakla beklenen YKS sonuçlarını 31 Ağustos Cuma gecesi açıkladı. YKS tercih sonucunu merak eden öğrenciler ÖSYM'nin sitesine akın etti. Sonuçları merakla bekleyen üniversite adayı öğrencilerin ve ailelerinin en çok arattığı konuların başında YKS tercih sonuçları sorgulama... YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? Üniversite tercih sonucu sorgulama... gibi konular geldi. Takvim.com.tr olarak sizin için YKS tercih sonucu ve üniversite kayıt takvimi ile ilgili detayları derledik.
Son dakika: YKS sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama! Tıkla-Öğren
Son dakika haberi... Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite adayı öğrenciler ve ailelerinin en çok arattığı konuların başında YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları sorgulama... Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2018 üniversite kayıt takvimi belli oldu mu? geliyor. İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili detaylar...
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