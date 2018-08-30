Milyonlarca üniversite adayı gencin heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Üniversite hayali kuran gençler YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağını merak ederken, üniversiteler hakkındaki araştırmalarını da sürdürüyor. Üniversite kayıt döneminin 3-7 Eylül tarihleri arasında olacağını duyuran ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını 31 Ağustos Cuma günü ya da 1 Eylül Cumartesi günü açıklaması bekleniyor.

2018 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ancak ÖSYM'nin sonuçları açıklamak için 3 Eylül'e kadar vakti bulunuyor. Adaylar bu belirsizlik nedeniyle YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? gibi soruları internette sıkça aratıyor. İşte tercih sonuçlarını bekleyen adaylar için takvim.com.tr olarak son gelişmeleri derledik...