Dünyada bunama (demans) vakalarının sayısı 47.5 milyona ulaştı. Uzmanlar, bunamayı önleyen besinleri uçakladı: 1. Haftada en az bir kez balık tüketmek bunama riskini azaltıyor. 2. Çilek ve yaban mersini demanstan koruyor. 3. Yulaf bunamaya önlüyor. 4. Yeşil sebzeler beyni güçlendiriyor. 5. Kakao, beyni uyarıyor. 6. Avokado, beyin sağlığına iyi geliyor.
Bunamaya karşı süper besinler
Etiketler: bunama
- 31 Ağustos 2018, Cuma
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