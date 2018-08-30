Kanada'da McMaster Üniversitesi uzmanları 50'den fazla ülkede yetişkinler arasında bir araştırma yaptı. 218 bin kişi beslenme alışkanlıkları bakımından beş kategoriye ayrıldı.
Araştırmaya göre kırmızı et ve peynir kalp için faydalı
Kanada'da yapılan bir araştırma günde makul miktarda kırmız et ve peynir tüketiminin kalp sağlığı için faydalı olduğunu ortaya koydu.
Etiketler: kırmızı et , Kanada , süt ürünleri
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