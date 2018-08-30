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Araştırmaya göre ve peynir kalp için faydalı

'da yapılan bir araştırma günde makul miktarda kırmız et ve peynir tüketiminin kalp sağlığı için faydalı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre kırmızı et ve peynir kalp için faydalı

Kanada'da McMaster Üniversitesi uzmanları 50'den fazla ülkede yetişkinler arasında bir araştırma yaptı. 218 bin kişi beslenme alışkanlıkları bakımından beş kategoriye ayrıldı.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 20:17
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