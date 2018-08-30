Yol Durumu
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trafiğe kapatıldı! 'da yol durumu nasıl?

için ’nde yapılacak olan tören sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. 'da yol durumu nasıl? İşte güncel yol durumu bilgisi...

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı

ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı anma etkinlikleri kapsamında ve bu caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında saat 07.00 - 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, Vatan Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Trafik, alternatif güzergah olarak Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'nden verilecek.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 09:22
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