İlişki esnasında siz de bu sıkıntıyı yaşıyorsanız...

stres ve kaygı bu duruma neden olur.dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir.Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Kadınların yaklaşık yarısında bu şikâyetler olabilir.Birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor.