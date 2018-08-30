İlişki esnasında siz de bu sıkıntıyı yaşıyorsanız...

5 aylık evliyim. İlişki sırasında kasılıyorum. Geriliyorum. Eşim sinirleniyor. Boşanmasından korkuyorum. Ne yapayım?
SIKINTI, stres ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir.
Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Kadınların yaklaşık yarısında bu şikâyetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.
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