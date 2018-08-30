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'den son dakika uyarısı! 'da hava durumu nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl?

'den lulara uyarı geldi. İstanbul'da nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışların olacağı belirtildi. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
'den son dakika ve yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde yağışlar etkili olacak. için uyarıda da bulunan Meteoroloji, İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışların olacağı belirtildi. İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, kıyıları ile Afyonkarahisar, , Sinop'un iç kesimleri, Çorum'un kuzeyi, 'un iç ve doğu kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Antalya kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu , kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı 32

: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 09:29
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