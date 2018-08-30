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aşkına!

Karpuz aşkına!
Sıcak havalarda insanın içini serinleten , kan dolaşımını hızlandırıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten karpuz, bu özelliği sayesinde bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisini destekliyor. Karpuzun sağlığa yararları şöyle özetleniyor:

Kemikleri güçlendirir.
Böbrekleri çalıştırır.
Kas ağrılarını dindirir.
İdrar söktürür.
Sindirimi düzenler.
riskini düşürür.
Hafızayı güçlendirir.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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