Geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk tam kapsamlı görüşmesinin yapıldığı Helsinki bir ilke daha sahne olmuştu.
Rusların yerli ve zırhlı otomobili Aurus Senat tanıtıldı
Rusya'nın yerli ve zırhlı limuzini Aurus Senat 2018 Moskova Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Peki, Aurus Senat'ın özellikleri neler? İşte haberin detayları...
Etiketler: Rusya , donald trump , Vladimir Putin , Aurus Senat , 2018 Moskova Otomobil Fuarı
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