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Rusların yerli ve zırhlı otomobili tanıtıldı

'nın yerli ve zırhlı limuzini 'nda görücüye çıktı. Peki, Aurus Senat'ın özellikleri neler? İşte haberin detayları...

Rusların yerli ve zırhlı otomobili tanıtıldı!

Geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk tam kapsamlı görüşmesinin yapıldığı Helsinki bir ilke daha sahne olmuştu.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 19:27
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