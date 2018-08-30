Türkiye için en önemli tarihlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramında sevdiklerine veya sosyal medyada mesaj göndermek isteyenler 2018 resimli 30 Ağustos mesajlarını araştırmaya başladı. Bu konuya istinaden hazırladığımız haberde en yeni Zafer Bayramı mesajlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, 96 yıl önce, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak, işgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini, Büyük Taarruz'u başlatarak yaktı. Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla sonuçlandı. Bu özel gün adına çeşitli sözler yazıldı. İşte bu anlamlı gün adına paylaşılabilecek en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri...