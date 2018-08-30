Kansersavar şeftali

Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan şeftali, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlık saçıyor. Antioksidan deposu bu meyve, kanserden koruyor. Kas kramplarını önlüyor. Diyetisyen. Sinem Uygun, şeftalinin faydaları hakkında şu bilgileri veriyor:
C vitamini deposu: İçerdiği vitamin ve mineraller ile şeftalinin hamilelik döneminde yenmesi gerekiyor. Bebeğin kemik, diş, deri, kas ve kan damarlarını güçlendiriyor.
Kanserden korur:Güçlü antioksidan deposu şeftali, Türkiye'de ve dünyada en sık görülen akciğer, kolon, meme kanserleri gibi kanser türlerinden koruyor. Ayrıca kanser hastalarının iyileşme sürecini hızlandırıyor.
Bağırsak dostu: İçerdiği lifler ile bağırsakları destekliyor. Kabızlık sıkıntısını bitiriyor. Böbrek taşı ve kumunun dökülmesine yardımcı oluyor.
Böbrek hastaları dikkat: Şeftali potasyum zengini bir meyve olduğu için böbrek hastalarının günde 1-2 taneden fazla tüketmemesi gerekiyor.
C vitamini deposu: İçerdiği vitamin ve mineraller ile şeftalinin hamilelik döneminde yenmesi gerekiyor. Bebeğin kemik, diş, deri, kas ve kan damarlarını güçlendiriyor.
Kanserden korur:Güçlü antioksidan deposu şeftali, Türkiye'de ve dünyada en sık görülen akciğer, kolon, meme kanserleri gibi kanser türlerinden koruyor. Ayrıca kanser hastalarının iyileşme sürecini hızlandırıyor.
Bağırsak dostu: İçerdiği lifler ile bağırsakları destekliyor. Kabızlık sıkıntısını bitiriyor. Böbrek taşı ve kumunun dökülmesine yardımcı oluyor.
Böbrek hastaları dikkat: Şeftali potasyum zengini bir meyve olduğu için böbrek hastalarının günde 1-2 taneden fazla tüketmemesi gerekiyor.
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