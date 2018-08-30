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İhanet röntgeni!

’de trafik sı geçirdi. Tesadüfen olay yerinden geçen ise Güler’in telefonunu açıp yakınlarına haber vermek istedi. Ancak yaralının eşiyle mesajlaştığını görünce cinnet getirdi. Hastaneye gitti. Röntgen çektiren Güler’i bıçakla katletti

İhanet röntgeni!
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kantin işletmeciliği yapan Harun Güler (31), önceki gün motosikletle yaptı. Hafif yaralandı. Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından röntgen odasında beklemeye başladı. Bu sırada eski personelinin eşi Serdar Aldemir (28) ile karşılaştı. Aldemir, bir anda Güler'i 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan doktarların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

CAMDAN ATLADI...
Gözaltına alınan Serdar A. ise şunları anlattı: "Eşim Tuğba Aldemir (27), Harun'un kantininde çalışmıştı. Kaza günü tesadüfen yoldan geçiyordum. Harun Güler'in telefonu olay yerinde kalmış. Yakınlarına haber vermek için telefonu elime aldım. Ama eşimle mesajlaştığını gördüm. Hemen motosiklete binip eve gittim. Eşimi dövdüm. Camdan atlayıp kaçtı. Sonra bıçak alıp hastaneye koştum. Röntgen odasında bekleyen Harun'a saldırdım..." Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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