İhanet röntgeni!

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kantin işletmeciliği yapan Harun Güler (31), önceki gün motosikletle kaza yaptı. Hafif yaralandı. Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından röntgen odasında beklemeye başladı. Bu sırada eski personelinin eşi Serdar Aldemir (28) ile karşılaştı. Aldemir, bir anda Güler'i 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Harun Güler doktarların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
CAMDAN ATLADI...
Gözaltına alınan Serdar A. ise şunları anlattı: "Eşim Tuğba Aldemir (27), Harun'un kantininde çalışmıştı. Kaza günü tesadüfen yoldan geçiyordum. Harun Güler'in telefonu olay yerinde kalmış. Yakınlarına haber vermek için telefonu elime aldım. Ama eşimle mesajlaştığını gördüm. Hemen motosiklete binip eve gittim. Eşimi dövdüm. Camdan atlayıp kaçtı. Sonra bıçak alıp hastaneye koştum. Röntgen odasında bekleyen Harun'a saldırdım..." Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.
CAMDAN ATLADI...
Gözaltına alınan Serdar A. ise şunları anlattı: "Eşim Tuğba Aldemir (27), Harun'un kantininde çalışmıştı. Kaza günü tesadüfen yoldan geçiyordum. Harun Güler'in telefonu olay yerinde kalmış. Yakınlarına haber vermek için telefonu elime aldım. Ama eşimle mesajlaştığını gördüm. Hemen motosiklete binip eve gittim. Eşimi dövdüm. Camdan atlayıp kaçtı. Sonra bıçak alıp hastaneye koştum. Röntgen odasında bekleyen Harun'a saldırdım..." Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.
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