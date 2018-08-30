Güzel ve sağlıklı dişler estetik avantajın yanı sıra genel vücut sağlığını da etkiliyor. Çürük dişler; romatizma, ülser, böbrek ve karaciğer hastalıklarına, hatta kansere bile neden oluyor. İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, "Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek dişleri temizler ve güçlendirir. 6 ayda bir mutlaka diş doktoruna muayene olun" diyor.
Çürük diş karaciğeri tüketir
Etiketler: Çürük
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
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