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diş karaciğeri tüketir

Güzel ve sağlıklı dişler estetik avantajın yanı sıra genel vücut sağlığını da etkiliyor. dişler; romatizma, ülser, böbrek ve karaciğer hastalıklarına, hatta kansere bile neden oluyor. İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, "Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek dişleri temizler ve güçlendirir. 6 ayda bir mutlaka diş doktoruna muayene olun" diyor.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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