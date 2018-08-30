İcralık çocuk

İstanbul Bağcılar'da yaşayan Metin Çorlu'nun evliliği, 5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından bitti. Çifti boşayan mahkeme, 10 yaşındaki Yağmur'un velayetini geçici olarak anneye verdi. Mahkeme kararı gereği Yağmur, her yaz tatilinde 1 ay babasında kalabilecekti. Küçük kız, tatil için babasının yanına gitti. Ancak 1 aylık sürenin ardından küçük kız annesine gitmek istemedi.
'ŞİDDET GÖRÜYOR'
İcra Müdürlüğü'ne giden anne, kızının babasından alınarak kendisine verilmesini istedi. İcra memurları, polis ve pedagog eşliğinde Çorlu'nun evine gitti. Babasına sarılan Yağmur, ağlayarak annesine gitmek istemediğini söyledi. Babasının kucağından inmeyen küçük kız, "Ben mal mıyım?" diyerek annesine tepki gösterdi. Memurların ısrarı üzerine kızı ile birlikte evinden aşağı inen baba Metin Çorlu, "Zorla götürüyorlar seni kızım" diyerek duruma isyan etti. Metin Çorlu ve kızı Yağmur, polis aracına binerek karakola gitti. Karakolda Yağmur, annesine teslim edildi. Kızının annesinden şiddet gördüğünü söylediğini belirten baba Çorlu, "Kızımı pedagoga götürdüm. Kızım doktora da şiddete maruz kaldığını anlatmış. Pedagogdan rapor aldım. Kızımın velayetini almak için mahkemeye bulunacağım" dedi.
'ŞİDDET GÖRÜYOR'
İcra Müdürlüğü'ne giden anne, kızının babasından alınarak kendisine verilmesini istedi. İcra memurları, polis ve pedagog eşliğinde Çorlu'nun evine gitti. Babasına sarılan Yağmur, ağlayarak annesine gitmek istemediğini söyledi. Babasının kucağından inmeyen küçük kız, "Ben mal mıyım?" diyerek annesine tepki gösterdi. Memurların ısrarı üzerine kızı ile birlikte evinden aşağı inen baba Metin Çorlu, "Zorla götürüyorlar seni kızım" diyerek duruma isyan etti. Metin Çorlu ve kızı Yağmur, polis aracına binerek karakola gitti. Karakolda Yağmur, annesine teslim edildi. Kızının annesinden şiddet gördüğünü söylediğini belirten baba Çorlu, "Kızımı pedagoga götürdüm. Kızım doktora da şiddete maruz kaldığını anlatmış. Pedagogdan rapor aldım. Kızımın velayetini almak için mahkemeye bulunacağım" dedi.
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