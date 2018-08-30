Antalya'da yaşayan Erdem Candar (30), "hayırlı evlat" olarak Türkiye'nin kalbine girdi. 17 yaşındayken babasının hastalığı nedeniyle okulunu bırakan Candar, işe girdi. Evinin geçimini üstlendi. 2006'da babasını kaybetti. 1.5 yıl önce de sol şah damarı tıkanan annesi Belgin Birgül (54) kısmi felç geçirdi. Talihsiz kadın konuşma yeteneğini kaybetti. Babası için okulunu, annesi için de işini bırakan genç, annesinin iyileşmesi için mücadele etti. Candar'ın annesini yaşatma mücadelesi Türkiye'nin gündemine yerleşti. Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Hasta kadından sevindirici haber geldi. Doktorların, '4 ayda konuşabilir' dediği Birgül, 4 seansın ardından ilk kez "Erdem" diye seslendi. Konuşmaya başlayan annesinin ağzından adını duyan Candar, "Bu benim hayalimdi" dedi.
'Erdem'li evlat
Türkiye’nin ‘hayırlı evlat’ olarak tanıdığı Erdem’in hayali gerçekleşti. Felçli annesi, aylar sonra ilk kez vefalı oğlunun adını söyledi...
Etiketler: Türkiye , Antalya , Sağlık Bakanlığı
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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