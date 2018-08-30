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Bilge kadın

Bilge kadın
Uşak'ın Banaz İlçesi'nde çiftçilik yapan Eşe Akduman, okula gidemedi. Bu nedenle okuma-yazma öğrenemedi. Kendisine "Cahilsin" diyenlere inat 45 yaşında okuma- yazmayı öğrendi. Kütüphaneye gitmek için her gün 5 kilometre yürüyen Akduman, Türk ve dünya klasiklerini okuduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2018 yılının 'sıra dışı okuru' ödülünü alan ve "Köyün bilge kadını" diye çağrılan Akduman, gençlere şöyle seslendi: "Telefonu bırakın, kitap okuyun."

Burak Erdem ÇELİK
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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