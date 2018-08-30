Yol Durumu
  1. Şans Topu sonuçları açıklandı! - 29 Ağustos 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Son dakika... 'da yerinde acı tesadüf

’da "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" asılı pankartın bulunduğu üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Yılmazidaresindeki 55 RH 897 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan yaya üst geçidin merdivenlerine çarptı.

Etiketler: , , , ,
  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 19:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar