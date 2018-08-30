Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Yılmazidaresindeki 55 RH 897 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan yaya üst geçidin merdivenlerine çarptı.
Son dakika... Samsun'da kaza yerinde acı tesadüf
Samsun’da "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" asılı pankartın bulunduğu üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Etiketler: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Samsun , kaza , üst geçit , Mert Yılmaz
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