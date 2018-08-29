Vatandaşa yedireceklerdi! Polis poşet poşet taşındığını görünce...

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye görevi yaparken, bir apartmanın altında bulunan depoya bir araçtan poşetler içerisinde et taşındığını belirledi.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye görevi yaparken, bir apartmanın altında bulunan depoya bir araçtan poşetler içerisinde et taşındığını belirledi.
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