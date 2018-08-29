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Vatandaşa yedireceklerdi! Polis poşet poşet taşındığını görünce...

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kaçak kesilip,  tüketime sunulmaya hazırlandığı tespit edilen 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi.

Vatandaşa yedireceklerdi!

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye görevi yaparken, bir apartmanın altında bulunan depoya bir araçtan poşetler içerisinde et taşındığını belirledi.

  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 11:37
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