Yol Durumu
  1. Vatandaşa yedireceklerdi!
  2. Milyoner iş adamı babası çıktı

'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 12 bin 851 kişinin yurt dışında iş bulmasına aracılık etti. Özellikle Cezayir, Rusya, Suudi Arabistan ve Kuveyt en fazla işçi gönderilen ülkeler oldu. Peki ama İŞKUR aracılığı ile yurt dışına iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR aracılığı ile iş nasıl bulunur?

İŞKURdan 12 bin kişiye yurt dışında iş!

İŞKUR, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 12 bin 851 kişinin yurt dışında istihdamına aracılık etti.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yurt içinde toplam 570 bin 910 kişinin istihdamına aracılık eden kurum, yurt dışı için de iş kapısı oldu.

Haziran'da bin 466, temmuzda bin 567 kişinin yurt dışında istihdamına aracılık eden İŞKUR, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise 12 bin 851 kişiyi yurt dışına işçi olarak gönderdi.

Cezayir bin 704, Rusya bin 583, Suudi Arabistan bin 551, Kuveyt 942, KKTC 927, Almanya 850 ve Katar 613 kişiyle en fazla işçi gönderilen ülkeler olarak sıralandı.

Etiketler:
  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 11:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar