Orman Genel Müdürlüğü bünyesine yapacağı toplam 77 personel alımı başvurusu için şartları açıkladı. 50 adet Orman Mühendisi, 22 adet Orman Muhafaza Memuru'nu kadrosuna dahil edecek olan müdürlük, şartlar hakkında detayları paylaştı. İşte, o detaylar

ORMAN MÜHENDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak. (Atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ç) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2016-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

d) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

ORMAN MÜHENDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 05.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 14.09.2018 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 24.09.2018 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

ORMAN MUHAFAZA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak, (Atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş

olmak,

ç) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2016-KPSSP93) en az 50 puan almış olmak,

d) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak,

ORMAN MUHAFAZA MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 17/09/2018 – 27/09/2018 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 27/09/2018 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 8 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 02/10/2018 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.