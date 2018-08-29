Üzüm mucizesi

Yaz mevsiminin en güzel meyvelerinden biri olan kırmızı üzüm, sağlık saçıyor. Lif, potasyum ve C vitamini deposu olan bu meyve, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar, "Mucize" olarak tanımladıkları kırmızı üzümün faydalarını şöyle özetliyor:
Migren ağrısını keser. Sakinleştirir.
Bağışıklığı güçlendirir. Kanserle savaşır.
Sindirimi destekler. Kabızlığı giderir.
Kalbi besler. Kalp krizinden korur.
İdrar söktürür. Böbrekleri güçlendirir.
Astım tedavisinde rol oynar.
Kansızlığı önler. Hafızayı güçlendirir.
Migren ağrısını keser. Sakinleştirir.
Bağışıklığı güçlendirir. Kanserle savaşır.
Sindirimi destekler. Kabızlığı giderir.
Kalbi besler. Kalp krizinden korur.
İdrar söktürür. Böbrekleri güçlendirir.
Astım tedavisinde rol oynar.
Kansızlığı önler. Hafızayı güçlendirir.
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