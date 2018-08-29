Yol Durumu
  1. Pankreas yüze vuruyor
  2. Egzaması olan keselenmesin

Üzüm mucizesi

Lezzetiyle büyüleyen kırmızı üzüm, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor...

Üzüm mucizesi
Yaz mevsiminin en güzel meyvelerinden biri olan kırmızı üzüm, sağlık saçıyor. Lif, potasyum ve C vitamini deposu olan bu meyve, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar, "Mucize" olarak tanımladıkları kırmızı üzümün faydalarını şöyle özetliyor:

Migren ağrısını keser. Sakinleştirir.
Bağışıklığı güçlendirir. savaşır.
Sindirimi destekler. Kabızlığı giderir.
Kalbi besler. Kalp krizinden korur.
İdrar söktürür. Böbrekleri güçlendirir.
Astım tedavisinde rol oynar.
Kansızlığı önler. Hafızayı güçlendirir.
Etiketler:
  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar