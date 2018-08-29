Milyonlarca üniversite adayı genç YKS tercih sonuçlarının açıklanması için gün sayıyor. 7-14 Ağustos arasında tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar bu günlerde en çok 2018 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? tarzında araştırmalar yapıyor. İşte üniversite tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

2018 ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları için meraklı arayış sürüyor. 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan YKS tercih işlemi sonuçlarına ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle erişim sağlayabilecek. Fakat YKS tercih sonuçları için henüz net bir tarih verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinin yaklaşması ile birlikte adaylar YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanmasını bekliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.