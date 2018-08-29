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Kaygısızlar dizisinin başrol oyuncuları kim? İşte Kaygısızlar dizisi oyuncuları ve konusu

Kaygısızlar dizininin başrol oyuncuları, bugün yayınlanan Hadi yarışmasının ipucu sorusu olunca en çok arananlar listesine girdi. Peki Kaygısızlar dizisi başrol oyuncuları kim? Kaygısızlar dizisinin konusu nedir? İşte Kaygısızlar dizisi oyuncuları ve konusu...

Kaygısızlar dizisinin başrol oyuncuları kim?

Hadi bugün yayınlanan yarışması için ipucu sorusunu Kaygısızlar oyuncuları olarak seçti. Hadi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1994 yılında yayınlanmaya başlayan Kaygısızlar dizisini hatırlıyor musunuz? Başrol oyuncuları hakkında basit bir araştırma yeterli olacaktır." denildi. Açıklama sonrası Türk televizyonlarına damga vuran Kaygısızlar dizisi bugün en çok araştırılan konulardan birisi arasına girdi. Kaygısızlar dizisi 4 sezon yayınlanmış ve 124 bölüm sürmüştür. İpucunun cevabını arayanlar, Kaygısızlar dizisi başrol oyuncularını da araştırmaya başladı. İşte kaygısızlar dizisi başrol oyuncuları...

  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 14:50
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