Suni katil

Yol verme kavgası, cinayetle sonlandı. Kamyonet sürücüsü Yusuf Koçaker (28), otomobil sürücüsü Mehmet Sekmen (22) ile "yol verme" meselesi yüzünden tartıştı. 2 araç arasında kovalamaca başladı. 2 sürücü daha sonra araçlarından inip birbirlerine bıçakla saldırdı. Koçaker, kolundan ve sağ koltuk altından bıçaklandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, durumu ağır olan Koçaker'e kalp masajı yaptı. Bu sırada sağlık memuru olan Mehmet Sekmen, gözyaşlarını tutamadı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yaptığından pişman olan Sekmen, bıçakladığı Koçaker'e suni teneffüs yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı. Gözyaşı döken zanlı, ambulans sedyesine kadar yaralıyı taşıdı. Ancak Yusuf Koçaker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, katil zanlısı Mehmet Sekmen ile birlikte araçlarda bulunan 1'i kadın 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Halit TURAN
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yaptığından pişman olan Sekmen, bıçakladığı Koçaker'e suni teneffüs yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı. Gözyaşı döken zanlı, ambulans sedyesine kadar yaralıyı taşıdı. Ancak Yusuf Koçaker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, katil zanlısı Mehmet Sekmen ile birlikte araçlarda bulunan 1'i kadın 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Halit TURAN
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