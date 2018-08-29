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Son dakika: 'da feci ! Yolcu otobüsü devrildi

Ankara'dan Trabzon'a giden bir yolcu otobüsü mevkinde devrildi. Yaşanan sonucu otobüste bulunan 1 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı.

Amasyada feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi

'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Trabzon'a giden Süha Turizm'e ait Yılmaz Bal idaresindeki 38 YK 636 plakalı yolcu otobüsü, Uzunyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

da yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 06:35
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