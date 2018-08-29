DNA testinden kaçan İzmirli iş adamının babası olduğu kesinleşti

Berrin Aşık'ın annesi Rezzan Acül, seneler önce çalışmak için Almanya'ya gitti; ancak eşi Mehmet Acül Türkiye'de kaldı. Rezzan Acül, iddiaya göre, Almanya'da iş adamı Halim B.'yle aşk yaşadı ve bu ilişkiden 1971 yılında Berrin Aşık dünyaya geldi. Acül, Berrin Aşık'ı Türkiye'ye getirdi ve bebeğin kendisinden olduğunu söylediği kocası Mehmet Acül'ün nüfusuna kaydettirdi.

DHA'nın haberine göre, bir süre sonra biyolojik baba Halim B., kızını görmek isteyip, gelince Rezzan Acül, iş adamını hem kızına hem de kocasına 'Yakınım' diye tanıttı. Böylece B., kızıyla yakınlık kurdu. Yaklaşık 20 yıl önce de Berrin Aşık'a gerçek babasının kendisi olduğunu açıklayan B., kütüğüne alabilmesi için kızından babalık davası açmasını istedi. Bunun üzerine Aşık, dava açtı; ancak B.'nin isteği ve bu kez de gerçek babasının kendisinin olmadığını söylemesi üzerine davayı geri çekti.