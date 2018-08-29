Şeftali meyvesi yaz mevsimi meyvesidir, ılıman iklim sever. Çin'de ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen şeftalinin yararları saymakla bitmiyor. Şeftali kalori açısından oldukça düşüktür ve içerisinde doymuş yağ bulundurmaz. Taze şeftali, insan vücudundaki bağ dokularının oluşturulması için gerekli olan orta derecede antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. C vitamini açısından zengin olan gıdaların tüketilmesi, bir kişinin enfeksiyonlara karşı direnç geliştirmesine yardımcı olur ve bazı kanserlere neden olan zararlı serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olur.