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nin nı biliyor musunuz? İşte şeftalinin hiç bilmediğiniz faydaları

Yaz aylarının vazgeçilmez tadı nin nı biliyor musunuz? Şeftali den idrar yolları enfeksiyonuna kadar birçok hastalığa faydası olan ve 'de ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen lezzetli mi lezzetli bir meyvedir. Şeftalinin faydaları nelerdir, şeftalinin besin değeri nedir, merak ediyorsanız; hatta doktorlar şeftali için ne diyor acaba diye aklınızdan geçiriyorsanız işte tüm bilgiler haberimizin detayında...

Şeftali meyvesi yaz mevsimi meyvesidir, ılıman iklim sever. Çin'de ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen şeftalinin yararları saymakla bitmiyor. Şeftali kalori açısından oldukça düşüktür ve içerisinde doymuş yağ bulundurmaz. Taze şeftali, insan vücudundaki bağ dokularının oluşturulması için gerekli olan orta derecede antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. C vitamini açısından zengin olan gıdaların tüketilmesi, bir kişinin enfeksiyonlara karşı direnç geliştirmesine yardımcı olur ve bazı kanserlere neden olan zararlı serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olur.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 17:52
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