Şeftali meyvesi yaz mevsimi meyvesidir, ılıman iklim sever. Çin'de ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen şeftalinin yararları saymakla bitmiyor. Şeftali kalori açısından oldukça düşüktür ve içerisinde doymuş yağ bulundurmaz. Taze şeftali, insan vücudundaki bağ dokularının oluşturulması için gerekli olan orta derecede antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. C vitamini açısından zengin olan gıdaların tüketilmesi, bir kişinin enfeksiyonlara karşı direnç geliştirmesine yardımcı olur ve bazı kanserlere neden olan zararlı serbest radikalleri yok etmeye yardımcı olur.
Şeftalinin faydalarını biliyor musunuz? İşte şeftalinin hiç bilmediğiniz faydaları
Yaz aylarının vazgeçilmez tadı şeftalinin faydalarını biliyor musunuz? Şeftali kanserden idrar yolları enfeksiyonuna kadar birçok hastalığa faydası olan ve Çin'de ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen lezzetli mi lezzetli bir meyvedir. Şeftalinin faydaları nelerdir, şeftalinin besin değeri nedir, merak ediyorsanız; hatta doktorlar şeftali için ne diyor acaba diye aklınızdan geçiriyorsanız işte tüm bilgiler haberimizin detayında...
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