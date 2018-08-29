Rahim kanseri menopozu bekliyor

Menopoz, her kadın için olağan bir süreci oluşturuyor. Kadınları hem psikolojik hem de fizyolojik olarak etkileyen bu dönem, kişiden kişiye değişiyor. Türkiye'de kadınlar ortalama 47-49 yaş arasında menopoza giriyor. Uzmanlara göre son adetin ardından 6 ay boyunca hiç kanama yaşanmaması menopoz kabul ediliyor. Menopoz sürecinden sonraki kanamalar normal dışı görülerek ciddiye alınması gerekiyor. Bu kanamaların altında yatan nedenin araştırılması gerekiyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İlkkan Dünder, bu durumda vakit kaybetmeden hekime başvurmasını öneriyor. Şu bilgileri veriyor: